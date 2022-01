Klimaforsker om nedslående prognose: - Hvor stor bliver prisen i fremtiden?

Klimaatlassets forudsigelse bygger på, at den høje globale udledning af drivhusgasser fortsætter fremadrettet. Derfor er det også på dette område, at man skal sætte ind, hvis man vil undgå for mange oversvømmelser i fremtiden.

En af måderne, det kan ske på, er ved at leve op til Parisaftalen fra 2015. Her aftalte 200 lande at det den globale opvarmning bør begrænses til 1,5 grader sammenlignet med niveauet før industrialiseringen. Det er dog ikke helt nok.

- Det er vigtigt at understrege, at selvom vi opnår Parisaftalens mål, kan vi ikke fuldstændig slippe af med de her problemer, siger Mark Payne.

- Man kan sige, at forhøjede vandstande er et problem, som vi kommer til at have i fremtiden uanset hvad, og at det er prisen for udledning af drivhusgasser. Det eneste spørgsmål er, hvor stor bliver prisen i fremtiden?

En holdbar investering

Det er særligt områderne ved Lillebælt, der er i farezonen, og derfor kan Ib Pedersen i Bogense blive ramt, hvis ikke der bliver gjort noget ved problemet med højvandsvarslingerne.