Klintebjerg Efterskole blev sikret af lokale hænder

2006 skal ikke gentages

De fremmødte fik fyldt sandsække og stablet dem for at beskytte efterskolen. Til stor glæde for forstanderinden, der om fredagen havde sendt alle elever hjem på weekend - så de var der ikke til at slæbe.

- Det har simpelthen været så super, at lokalbefolkningen er trådt til, siger Birgit Neergaard.



Hun har før oplevet en oversvømmelse af skolen - tilbage i 2006 - så derfor har hun i løbet af formiddagen bekymret kigget ud mod vandet.