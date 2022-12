Kogeanbefaling opretholdes: Coliforme bakterier fra vandværk er dog elimineret

De 1.010 fynske husstande, der får vand fra Nordfyns Vandværk skal stadig koge deres vand mandag - og formentlig noget tid endnu.

Det skal de, selvom det er en meget tilfreds formand for vandværket, som TV 2 Fyn får i røret mandag morgen, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed torsdag udstedte en kogeanbefaling, da prøver viste, at der var coliforme bakterier i drikkevandet.

- Vi har elimineret de coliforme bakterier, der kommer ud fra vandværket, siger formanden for Nordfyns Vandværk, Søren Vindfeld Nielsen.

Ifølge formanden for vandværket blev de coliforme bakterier allerede elimineret fredag, da man tændte for et såkaldt UV-anlæg. Det viser test foretaget på vandværket og ude ved en forbruger.

Kogeanbefalingen står dog stadig ved sin magt, og det vil den gøre, indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver den, påpeger Søren Vindfeld Nielsen.

Stammer formentlig fra rentvandstanke

Mandag har formanden igangsat en nærmere undersøgelser af, hvad der er skyld i, at vandværket pludselig havde målinger med coliforme bakterier over kogegrænsen i sidste uge.

- Vi har en ide om, at problemet stammer fra vores rentvandstanke, fortæller Søren Vindfeld Nielsen.

Derudover vil andre ting på vandværket også blive kigget efter i sømmene, ligesom at der vil blive taget flere prøver mandag og tirsdag.

Normalt forlanger Styrelsen for Patientsikkerhed tre til fire målinger under kogegrænsen, før de ophæver en kogeanbefaling.

Nordfyns Vandværk har en længere historie med overskridelse af diverse grænseværdier. I 2019 blev bestyrelsen afsat.