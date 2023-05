Kommune visiterede Mettes søn til specialtilbud: Hun ved bare ikke hvor

Mette Ellings søn har ”nærmest” ikke været i skole de sidste tre år. Mobning, mange nederlag og en følelse af at blive misforstået har givet ham lavt selvværd, vurderer Børne og Ungdomspsykiatrien

Det fremgår af en visitationsafgørelse fra Nordfyns Kommune, som TV 2 Fyn er i besiddelse af.

- Han har utrolig meget brug for struktur og genkendelighed. Der må ikke være for mange mennesker omkring ham. Han bliver presset i sådanne situationer.

- Han har brug for at være i et miljø, hvor han er tryg, og hvor han kan stole på de mennesker, der er omkring ham, fortæller Mette Elling

Men selvom Mettes søn nu har papir på, at han er visiteret til et specialtilbud på Nordfynsskolen, der kan imødekomme hans behov, så oplever familien ikke ligefrem, at hans behov bliver mødt.

I visitationsafgørelsen fra Nordfyns Kommune gøres familien opmærksom på, at der ”foregår en politisk proces omkring de fysiske placeringer af specialtilbuddene”.

Den sætning gør Mette usikker.

- Det betyder, at vi ikke ved, hvor han skal gå i skole efter sommerferien, siger hun og uddyber:

- Vi er inviteret til et opstartsmøde, og det ville være rart, at det foregik der, hvor han rent faktisk skal gå, så han kan se lokalerne og visualisere, hvad der skal ske. For min søn er det stressende, hvis ting er for abstrakte.

Usikkerheden rammer også Mettes søn, der har haft nogle ”kraftige” reaktioner:

- Han sover ikke om natten og går i cirkler, fordi han ikke har klarhed over, hvad der skal ske.

Politisk proces ”tager tid”

Men hvordan kan det være, at der her - nogle få måneder før skolestart – ikke er styr på, hvor elever med autisme skal gå i skole?

- Det er fordi, vi først lige har godkendt en skolestruktur her i februar måned. Og først når det er gjort, kan vi finde ud af, hvad der skal ske med de skoler, vi har, forklarer Anja Lund (V), der er formand for Børne- og Ungeudvalget

Hun fortæller videre, at der arbejdes på ”fulde drøn” for at få det på plads, men at det tager tid, fordi de gerne vil involvere de enkelte skolebestyrelser.

- Jeg kan godt forstå, at der er en bekymring, og det skal jeg også tage til mig, men vi kan ikke tage en beslutning hurtigere, end vi gør. Vi er nødt til at finde ud af, hvilke rammer der er, og hvad det koster.

Tilbage i 2021 besluttede Nordfyns Kommune, at de ville gøre specialklasserne til et indsatsområde. Her skulle man blive bedre, forklarer Børn og Unge-direktør, Karsten Poulsen.

- I den forbindelse besluttede vores Kommunalbestyrelse, at vi skulle arbejde på at samle specialtilbuddene, siger han og uddyber:

- Vi skal levere en bedre kvalitet, og gerne en bedre kvalitet, så vi ikke skal henvise folk ud af kommunen, som vi tidligere har gjort.

Afklaring kan være på trapperne

I dag er Nordfynsskolen spredt ud over ni matrikler, hvor Nordstjernen, der er tilbuddet til børn med autisme, er placeret på Hårslevskolen. Efter dialog med bestyrelsen på Nordfynsskolen har administrationen anbefalet, at kommunen samler alle aktiviteter på én matrikel.

- Vi etablerede Nordstjernen for et halvt år siden, og vi indstiller, at det tilbud fortsætter på Hårslev Skole indtil videre, fortæller Børn og Unge-direktør, Karsten Poulsen.

Tirsdag 9. maj skal medlemmerne i Børne- og Ungeudvalget tage stilling til, hvor de fysiske rammer for blandt andet elever med autisme skal være.

Der er derfor også Børn og Unge-direktørens forventning, at han onsdag kan give endelig besked til de berørte familier.

Og spørger man udvalgsformand Anja Lund, så bliver der ikke tale om de store ændringer:

- Lige nu er autismetilbuddet på Hårslev, og det tror jeg ikke, der bliver ændret på endnu. Vi har i hvert fald ikke talt om, at det skal flyttes, siger hun.

Selvom både udvalgsformanden og direktøren forventer, at de kan give en endelig melding i næste uge, så ændrer det for Mette Elling ikke på, at det har skabt unødigt postyr.

- Kommunen burde kende til de fysiske rammer allerede ved visitationen. Det skaber unødig utryghed for familierne, at der ikke er styr på tingene.