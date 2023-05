Kongespil i kulisserne på Nordfyn: Hvem bliver den nye borgmester?

Siden Morten Andersen (V) mandag meddelte, at han trækker sig som borgmester, efter en episode ved sidste års julefrokost, har der foregået et kongespil i kulisserne på Nordfyns Kommunes rådhus. Her forsøger Socialdemokratiet at tælle til 13, mens Venstre holder så, at de fortsat skal have borgmesterposten.

- Vi ( i S red.) er klar til at viske tavlen ren. Hvem er ellers klar? Det handler jo om at kunne tælle til 13. Det er ingen hemmelighed, at vi er nogle partier, der er gået sammen for at se, om vi kan skabe ro fremadrettet. Ikke mindst set i lyset af den kæmpe udfordring med at skulle finde 57 millioner kroner i næste budget, siger medlem af kommunalbestyrelsen Kasper Solberg (S)



Han understreger dog samtidig, at det ikke er sikkert, det bliver ham selv der står som borgmester inden længe.

- Der er et 13-12 flertal til Venstre, Konservative og DF, så det er ikke sikkert, at det lykkes, men vi er i gang med at forhandle med alle partier for at se, om vi ikke kan skabe mere ro fremadrettet. For kommunens skyld, siger socialdemokraten.



Mette Landtved-Holm (V) står endnu fast på, at hun skal være den nye borgmester. Hun åbner dog muligheden for en bredere konstituering.

- Jeg vil gerne overtage borgmesterposten, det synes vi er naturligt (i V red.). Vi vil gerne lave en konstituering, der er noget bredere end den, der har været, siger hun.

TV 2 Fyn erfarer, at parterne har forhandlet til omkring klokken 1 i nat, og igen i dag har genoptaget forhandlingerne om den nye konstituering.