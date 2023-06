Kraftigste skybrud i to år rammer Fyn

Ifølge TV 2 Vejret er skybruddet endnu voldsommere. Her har man målt 34,2 millimeter i løbet af 30 minutter i Beldringe, hvilket svarer til dobbeltskybrud.

Det er det 16. kraftigste skybrud i Danmark, oplyser TV 2 Vejret. Det er desuden to år siden, at der har været et så kraftigt skybrud i Danmark.