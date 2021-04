Kunst på bøhlandet: - Vi er blevet trætte af de store byer

Selv de mindste byer rummer kunst eller skulpturer, der kan bruges til at fortælle en historie, og netop de små byer bliver ofte overset i kulturelle sammenhænge. Det vil Kunst ud til Folket gerne lave om på.

Derfor begynder de tirsdag i Morud med at få bjørnen bag Havrehedskolen til at "tale," og det fortsætter de med rundt i landet. Men de gør det kun i de helt små byer.

- Vi er blevet trætte af de store byer. Vi har turneret med det her projekt i mange år, men har oplevet at der ude i de små byer var en frustration over, at vi ikke kom ude til dem. At de hele tiden skulle transportere sig ind til de større byer, når vi for eksempel fik skulpturer til at tale på torvet i Svendborg, eller hvor det nu kunne være, siger Søren Mølstrøm.

Kunst alle steder

I Morud står bjørneskulpturen bag Havrehedskolen. I andre byer står andre skulpturer, der også kan bruges til at fortælle en historie og på den måde formidle kunst, man måske går forbi hver dag uden rigtig at lægge mærke til den.

Og det er hele pointen med at tage på tourné og bruge den kunst, der er i lokalsamfundet.