Det går ud over patienterne, at alt for mange bruger Min Læge-appen forkert. Det skriver praktiserende læge Torben Luxhøj fra Otterup i et Facebook-opslag.

I hans lægehus bruger de blandt andet tid på patienter, der skriver om en lang række symptomer, hvor de i stedet skulle have booket en tid, samt patienter som bruger appen til akutte ting.

Torben Luxhøj frygter, den forkerte brug kan få konsekvenser.