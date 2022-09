Lærer underviser stadig på skole trods kritik i Landsretten

En lærer underviser fortsat på Kystskolen, selvom vedkommende ”i et vist omfang har haft et sprogbrug, der ikke bør anvendes over for elever i en skoleklasse”.

Det bekræfter børn- og ungedirektøren i Nordfyns Kommune, Karsten Poulsen, til TV 2 Fyn.

Det er Østre Landsret, der i en retssag mellem Nordfyns Kommune og en forælder til en tidligere elev på Kystskolen afdeling Krogsbølle, har fastslået, at den omtalte lærer i visse tilfælde ikke har handlet ordentlig over for eleven.

Derfor undrer forælderen Sandie Johnson sig over, at læreren stadig er ansat på Kystskolen.

- Det er svært for mig at forstå, at en lærer, som har siddet i retten foran børn- og ungedirektøren og erkendt at have foretaget disse handlinger mod børnene, samt at der nu også er rettens ord for det, stadigvæk kan få lov til at stå og undervise børn den dag i dag og dermed også helt uden konsekvenser for sine handlinger, siger Sandie Johnson.

Børn- og ungedirektør Karsten Poulsen har ingen kommentar til den konkrete personalesag, men han udtaler:

- Der er taget de personalejuridiske skridt, der er vurderet, var de rigtige at tage på daværende tidspunkt, og det er også det, Landsretten konkluderer med dommen, siger Karsten Poulsen.

Brugte slik som belønning

Retssagen er sket på baggrund af en konflikt fra 2019 mellem forælder Sandie Johnson, Nordfyns Kommune og læreren.

Her konkluderede Landsretten, at Nordfyns Kommune havde handlet korrekt i konflikten, men at lærerens opførsel til tider ikke har været i orden.

Det skyldes blandt andet, at læreren i en periode har brugt slik som belønning for god opførsel i klassen.

Det betød, at dårlig opførsel som støj eller at komme for sent udløste minusstreger, og eleverne med flest minusstreger fik altså ikke slik.

Landsretten lægger dog også vægt på Sandie Johnsons og hendes datters adfærd ”i høj grad bidrog til det konfliktfyldte forhold”.

En læringssag

Sandie Johnsons datter går ikke længere på Kystskolen.

For Karsten Poulsen har den tre år lange konflikt mellem Sandie Johnson og Nordfyns Kommune været en læringssag, og han er glad for, at sagen nu har fundet sin afslutning.

- For alle parters skyld er det godt, at man har fået sat et punktum, så man kan arbejde videre og have en god skole, der sikrer alle børns trivsel, siger børn- og ungedirektøren.

Selvom Nordfyns Kommune er frifundet i den tre år lange sag, fik konflikten konsekvenser for skolelederen, der måtte fratræde sin stilling.