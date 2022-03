Lanas far er fanget i Ukraine: - Vi beder Gud om, at det skal ske hurtigt, hvis det skal ske

- Det værste er panik blandt befolkningen. Min far brugte en måneds pensionsindtægt til at købe tre pølser. Jeg er bange for, at familien enten bliver slået ihjel af egne folk, der vil stjæle deres mad, eller langsomt dør af sult og sygdom.

- Det er ikke til at acceptere, at man truer andre, bare fordi man er heldig at have fået et gevær, fortæller den herboende ukrainer.

Ifølge FN's flygtningeorganisation UNHCR er mindst 500.000 ukrainere flygtet, siden krigen brød ud.