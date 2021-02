Debat efter lave smittetal: Butiksejer håber på lokal genåbning

De seneste seks uger har været lange for Marianne Laursen, hvis tøjbutik Lux Room i Bogense har været lukket siden jul.

Derfor håber hun, at de lave smittetal i Nordfyns Kommune kan give mulighed for en lokal genåbning.

- Det er frustrerende. Det er svært at se, at det (smittetallet, red.) falder, og man bliver sådan lidt, hvorfor kan vi så ikke få lov at komme en lille bitte smule i gang igen og være med til at holde hjulene i gang, siger Marianne Laursen.

Det forstår kommunens borgmester, Morten Andersen (V), godt. Mandag havde Nordfyns Kommune et incidenstal på 16,9, hvilket betyder, at det nuværende smittetryk svarer til, at der er 16,9 smittede blandt 100.000 borgere. I alt er der registreret fem nye smittetilfælde i kommunen de seneste syv dage.

- Det giver anledning til at kigge på, om vi ikke så småt kan begynde - ikke bare at give frit - men at åbne sådan, at nogle butikker, som har haft lukket siden 26. december, kan få mulighed for med visse restriktioner at holde åbnet. Det, synes jeg, ville være ganske fornuftigt, siger Morten Andersen.

Professor er skeptisk

Lars Christian Lilleholt, der er medlem af Folketinget for Venstre, vil gerne være med til at undersøge, hvilke muligheder der er for en regional genåbning, da en række kommuner nu har et meget lavt smittetryk.

Jeg kan godt forstå tankegangen, men jeg er lidt bekymret for, om det nu også kommer til at fungere i praksis Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi, SDU

- Der er butikker i de her områder, som er ved at gå fallit. Der er hoteller og restaurationer, der er skoleelever, som i den grad har brug for at komme i skole. Hvorfor ikke give mulighed for, at de steder, hvor smittetrykket er meget lavt, giver man mulighed for en gradvis åbning, siger han.

Men ifølge Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, kan det være lettere sagt end gjort.

- Jeg kan godt forstå tankegangen, men jeg er lidt bekymret for, om det nu også kommer til at fungere i praksis, siger han.

Konkret frygter professoren, at folk vil finde på kreative løsninger, og flere vil tage fra de lukkede kommuner hen til de mere åbne kommuner, som det var tilfældet i efteråret.

- Jeg tror, der ville komme mange praktiske problemer ud af det her. Vi så det, da vi lukkede restauranter og caféer og barer ned i København, så tog folk til Fyn for at more sig i stedet for. Der var jo et rend af københavnere på Fyn på det tidspunkt, og det var jo ikke specielt hensigtsmæssigt, siger Hans Jørn Kolmos.