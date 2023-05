Ledelse tændte lys og slukkede musikken for at beskytte medarbejdere til julefrokost

Det var en på mange måder en usædvanlig julefrokost, der fandt sted den 2. december sidste år i Nordfyns Kommune, som nu har kostet Morten Andersen (V) sin borgmesterpost.

For ikke nok med, at borgmesteren kyssede med en kvindelig medarbejder til festen, så blev hele festen også afbrudt af kommunens ledelse.

Det uddyber gruppeformand i Socialdemokratiet og næstformand i økonomiudvalget Kasper Solberg tirsdag.

- Vi har en direktion, der er velinformeret om det her, og som selv har været tilstede den pågældende aften og blevet nødt til at standse julefrokosten og slukke musikken og tænde lyset for og i bund og grund at beskytte personalet inklusiv borgmesteren i den her sag, siger Kasper Solberg.



Han vil ikke gå i deltaljer om, hvilke version som den nu tidligere Venstre-borgmester fortalte torsdag, da han selv indkaldte til et ekstraordinært møde i økonomiduvalget , hvor han ville redegøre for sagen.

Én ting er sikkert. Morten Andersen fortalte hvert fald ikke det samme som den kommunale direktion kunne berette om fra festen, understreger Kasper Solberg.

- Hele hændelsesforløbet har været fyldt med løgn, siger Kasper Solberg.

- Det er ikke så meget den her upassende opførelse, men i meget høj grad hans ageren i hele det her hændelsesforløb, der resulterer i et enstemmigt økonomiudvalg siger, at det kan vi ikke have tillid til.