Lille sæl soler sig på havnen - derfor skal du lade den være

Af den grund kan der sagtens gå flere timer, uden at forbipasserede vil opdage sælens mor - og hvis du opholder dig for tæt på en unge, risikerer du at skræmme moren væk.

- Der er altså ingen grund til at ringe efter hjælp på grund af sælunger, der ligger alene, oplyser Naturstyrelsen.

Opdager du derimod sæler eller andre dyr, der har tydelige sår, kan du kontakte Naturstyrelsen Fyn.