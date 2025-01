19-årig kendt skyldig efter dødsulykke - idømt bøde på 4.000 kroner

Positive erfaringer

Lige nu findes der kun én lønnet peer-peer stilling i alt i de 10 fynske kommuner. Stillingen, der har været i Kerteminde Kommune i to år, er så stor en succes, at lederen af kommunens psykiatriske område overvejer at ansætte flere.

- I løbet af de kommende år kunne vi godt se for os, at der kom flere peer-peer stillinger, men hvor og hvordan ved vi ikke endnu, siger Minna Vig.

I Nyborg Kommune er der også aktuelt overvejelser, om kommunen skal benytte sig af peer-peer.

Økonomisk pres og en stigning i antallet af odenseanere, der har brug for hjælp, er desuden årsagen til, at politikerne i Odenses ældre- og handicapudvalg netop har taget hul på drøftelser om kommunens rolle i sårbare borgeres liv.

Og det er rådmandens håb, at peer-peer stillinger kan være en del af samtalen.

Hvad kan du give af garantier til Ida og Dennis på, at der kommer stillinger, som de kan søge i fremtiden?

- Jeg vil rigtig gerne kunne gøre deres drømme til virkelighed. Nu kommer vi til at have en diskussion i ædre- handicap udvalget om, hvad vi vil sætte i gang af initiativer på området, og det håber jeg medfører, at vi får oprettet stillinger, som de her unge mennesker kan søge, siger rådmanden, der dog forventer at pengene ville skulle findes i den budgetaftale som kommunen laver hvert efterår.

Men der er rift om midlerne på det her område, vil det så ikke være mere fornuftigt at bruge ressourcerne på fagligt personale?

- Peer-peer er et supplement, skal vi huske på, og det er noget, men det giver håb for de unge mennesker, der har brug for hjælp, og så giver det bare god mening, siger Brian Dybro.