Lokal boldklub frastjålet fyrværkeri for kvart million

Lørdag formiddag fik formanden for Skamby Boldklub Robin Birch sig en ubehagelig overraskelse. Containeren med fyrværkeri, som skulle give den lille klub lidt ekstra skillinger i kassen, var brudt op, fortæller formanden til Fyens Stiftstidende.

- Det er en forholdsvist stor mængde krudt, der er stjålet - det er syv paller, der er væk. De må have været en hel del mennesker for at bære det ud, for vi var tre mand om det, og vi var trætte, fortæller Robin Birch, der vurderer, at der er tale om fyrværkeri til en værdi af 230.000 kroner.