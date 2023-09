Lokal politiker vil råbe minister op

- Jeg håber, at vi får råbt ministeren og hele regeringen op.



Sådan siger Marie Louise Pedersen (K), der sidder i byrådet i Nordfyns Kommune.

Det er nemlig ifølge politikeren og alle Fyns borgmestre svært at få lov til at låne penge til en bolig på landet på Fyn.

Det mener samtlige fynske borgmestre, der har skrevet under på et brev, der opfordrer landdistriktsminister Louise Schack Elholm (V) til at gøre noget ved, at kreditforeningerne - ifølge dem - helst ikke vil låne penge til boligkøb i landområder.

De ti borgmestre opfordrer ministeren til at "genbesøge de politisk fastsatte rammer for kreditforeningslån i landdistrikter".