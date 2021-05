Lufthavnen i Odense dropper planer om rutefly

I 2017 fik lufthavnen Hans Okholm Vejrup som ny direktør, og i den forbindelse meldte han ud, at det skulle være muligt at flyve med rutefly til europæiske storbyer.



Lufthavnen, der officielt hedder Hans Christian Andersen Airport, har dog droppet planerne om rutefly fra Odense. Det oplyser lufthavnen til TV 2 Fyn.

Satser på droner

Der har dog i årtier været charterfly fra Odense til et udvalg af feriedestinationer i Sydeuropa. Der har dog ikke været rutefly, siden Storebæltsforbindelsen blev indviet i 1998. Dengang kunne man blandt andet flyve mellem Odense og København.

I 2000 var der igen planer om rutefly mellem Odense til London, men de blev også droppet.

I stedet for at satse på rutefly vil Hans Christian Andersen Airport, der blev opkaldt efter den fynske eventyrforfatter for at blive mere kendt i verden, satse på ubemandede luftfartøjer.

Lufthavnen har i det seneste årti intensiveret arbejdet med at blive et af Europas førende drone-testcentre.