Lufthavnen i Odense sender igen gæster sydpå efter 622 dages pause

Det er rejseselskabet Spies, der har arrangeret rejsen fra Odense til den spanske ferieø Mallorca. Der er plads til 212 passagerer om bord på flyet fra Odense.



Og det er ikke tilfældigt, at der nu snart går fly fra Fyn til Mallorca.

- Mallorca ligger virkelig i toppen, når fynboerne skal byde ind med, hvor de godt kunne tænke sig at rejse hen, siger lufthavnsdirektøren.



Efter flere års pause meldte lufthavnen i Odense i 2019 ud, at der igen var planer om at sende gæster fra Fyn til Mallorca. Planerne blev dog udskudt på grund af coronaviruspandemien. Men nu er de første gæster altså om små to uger klar til at flyve mod spansk sommer og sol igen.