Malene gik tilfreds fra Kongslundmøde: Skoleder kan dog ikke give garantier

Tirsdag aften græd Malene Obling og mange andre forældre på rådhuset i Bogense, efter at kommunalbestyrelsen i Nordfyn Kommune stemte for at lukke tre skole i kommunen.

Onsdag er tårerne væk. I hvert fald uden for hjemmets fire vægge. I stedet har en kaskade af spørgsmål meldt sig.

Hvordan bliver eleverne flyttet? Klassevist? Eller bliver de splittet i atomer? Og hvad med lærerne?

- Den store sagde i går, "jeg vil rigtig gerne beholde den lærer, jeg har," fortæller Malene Obling dagen derpå.

Noget hun inderligt gerne vil love sit barn, men som er ude af hendes hænder.

Gør sig umage

Skolelederen på Bogense Skole, Søren Schlüter, kunne til informationsmøde onsdag aften heller ikke give ro i sindet på lærerpunktet.

- Vi gør os umage for - og vil gå rigtig langt for - at få kendt personale med, siger skolelederen til TV 2 Fyn.

Han kan dog ikke garantere for, at politikernes beslutning tirsdag ikke kommer til at betyde reduktion i antallet af personlaer.

- Det finder vi først ud af senere på året, når økonomien er på plads, siger Søren Schlüter.

Kommer igennem det

Malene Obling er dog mere afklaret efter onsdagens informationsmøde.

- Fordi jeg har fået en plan, lyder det for moren.

- Jeg synes alt taget i betragtning, at det lyder okay. Vi skal nok klare det og komme igennem det, uddyber Malene Obling.

Mange forældre har ifølge Malene Obling givet udtryk for, at de vil flytte med til Bogense Skole.

Skolens leder Søren Schlüter vil dog også gå langt for at få forældrene og deres børn trygt med over på den nye skole.

- Vi gør os umage for at vinde forældrenes tillid til, at vi er et godt skoletilbud, og at de kan regne med os, siger Søren Schlüter.

Malene Obling kæmper dog videre.

- Vi kæmper videre for at vores børn kommer trygt ind i den nye skole.