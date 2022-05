Mandag morgen startede 'jægernes helligdag': Nu har Flemming skudt 175 bukke

Som en helligdag

Flemming Møllgaard er absolut ikke alene om sin begejstring for bukkejagt. Bankmanden Lars Andersen fra Kolding var nemlig også stået meget tidligt op for at være klar til at skyde, da solen stod op.

- Det er jo lidt en helligdag. Uanset om det er hverdag eller ej, bliver der taget fri fra arbejde for at komme afsted. Den dag er ret betydningsfuld, fortæller Lars Andersen.



Han er gået på jagt ved området omkring Langesø de seneste fire år, og fik ligesom Flemming Møllgaard også ram på en buk.

Omkring 25 mænd var nemlig samlet ved Langesø, da jagten var slut. Til sammen havde de skudt syv råbukke.

Et nyt it-system har ellers betydet, at mange jægere ikke kunne få lov til at gå på bukkejagt, fordi de ikke har fået deres våbentilladelser.

Flemming Møllgaard vandt prisen for at skyde den største af bukkene.