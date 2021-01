Mandag ringer telefonen: Vil du vaccineres?

Inden længe skal de næste i køen til coronavaccinen tilbydes det lille stik i overarmen. Derfor har Statens Serum Institut bedt landets kommuner om at finde ud af, hvor mange der ønsker vaccinen.

I Nordfyns Kommune sker det med et opkald til borgerne i målgruppen, der er over 65 år, og som får både personlig og praktisk hjælp fra hjemmeplejen.

- Vi skal kontakte omkring 400 mennesker, og det er den måde, vi bedst har kunnet organisere det på, fortæller direktør Social og Arbejdsmarked i Nordfyns Kommune, Mogens Bak Hansen.

90 procent takker ja

Klokken 11 begynder de 15 medarbejdere, som normalt arbejder på kommunens aktivitetscentre og har kontakt til de ældre, at taste telefonnumrene, og omkring klokken 16 forventes det, at alle i målgruppen er kontaktet.

- Det, der er spørgsmålet i dag, og som vi ret hurtigt skal have afklaret er, hvem og hvor mange der vil vaccineres. Vi har også brug for at vide, om der er brug for hjælp til at komme hen til vaccinationsstedet, som ser ud til at blive i Odense, siger Mogens Bak Hansen.

Nordfyns Kommune har - som andre kommuner - allerede uddelt de første stik til plejehjemsbeboere.

Det er Mogens Bak Hansens overbevisning, at langt de fleste allerede har besluttet, om de vil vaccineres eller ej.

- På plejecentrene var det 90 procent, som gerne ville vaccineres. En begrundelse for ikke at lade sig vaccinere kunne være, at man er meget svækket. Vi oplever ikke en angst, og jeg forventer, at en stor del, af dem vi kontakter i dag, ønsker vaccinen, siger han.

Direkøren ved endnu ikke, hvornår målgruppen i hans kommune kan forvente at få det første stik.