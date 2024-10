Mange drukner i havneulykker: Niels har trukket folk op

Lystsejler Niels Ulrik Veller er en af dem, der sætter ekstra pris på redningsudstyret i Bogense Havn, fordi han selv har haft brug for det.

- Jeg har været med til at trække nogle op, som bare er gledet, siger han.

En ny rapport viser, at der alene i 2022 døde 112 personer i Danmark i drukneulykker. En stor del af ulykkerne skete i havne - også på Fyn.



Derfor er en ekspertgruppe klar med nationale guidelines for havnesikkerhed.

Havnen i Bogense er et forbillede for andre havne, for her har man allerede indrettet sig ud fra nogle af de anbefalinger ekspertgruppen for havnesikkerhed er kommet med for at undgå drukneulykker.