Mangel på værnemidler: Regionen beder læger om hjælp

For et par uger siden modtog alle landets praktiserende lægehuse en lille sort pakke med de nødvendige værnemidler til at behandle én enkelt patient - altså et corona-kit.

Nu vil Region Syddanmark gerne have det hele tilbage og gerne lidt ekstra. Det skriver regionen i et brev til de praktiserende læger. I brevet står der blandt andet:

Vi beder om at se, om I skulle have relevante værnemidler til operationer og undersøgelser - handsker, kitler, mundbind og visirer – som I kan afse til de offentlige sygehuse til at stå igennem forsyningskrisen under epidemien.

- Vi har kunnet se ind i, at vi har tømt vores lagre hurtigere, end vi kunne fylde dem op. Vi har ikke fået de leverancer, vi havde set frem til, så vi er blevet mere og mere udfordrede på værnemidler, som ugen er gået, siger koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen til TV 2/Fyn.

En af de leverancer, der ikke er dukket op, er en bestilling på 450.000 mundbind til OUH fra Thailand. Mundbindene forsvandt på rejsen gennem Tyskland.

Praktiserende læge: I har mere brug for det

Praktiserende læge Henrik Dibborn fra Uggerslev Lægepraksis, forstår godt, at regionen har valgt at bede om hjælp.

- Det er uforskyldt, at regionen har færre værnemidler, end de troede, de havde. I den situation er de selvfølgelig nødt til at gøre, hvad de kan, siger han til TV 2/Fyn.

Han har endnu ikke selv haft brug for det corona-kit, han fik tilsendt.

- Det er grundlæggende slet ikke meningen, at dem, der er syge, skal komme hos os. Det er selvfølgelig relevant, at vi har beskyttelsesudstyr, men som situationen er lige nu, er det sygehusene, der står med problemerne. Ikke os, siger han.

Knokler for at samle værnemidler

Lige nu arbejder regionen hårdt på at skaffe de nødvendige værnemidler, fortæller koncerndirektør Kurt Espersen.

- Vi arbejder 24/7 på at skaffe forskellige leveringer. Vi håber på at kunne se lyset for enden af tunellen, så vi kan skaffe de værnemidler, der er behov for, siger Kurt Espersen.

Det er blandt andet derfor, de rækker ud til de praktiserende læger.

- Vi er klar over, at praksisserne selv er pressede i forhold til værnemidler, men det er jo et forsøg værd, siger Frank Ingemann Jensen, der er afdelingsleder for praksis hos regionen.

En lille del af et stort arbejde

Indsatsen er en lille del af et meget større arbejde for at skaffe de nødvendige værnemidler, tilføjer Frank Ingemann Jensen.

Det bekræfter koncerndirektør Kurt Espersen.

- Vi har købt beskyttelsesbriller ligesom dem, man bruger nytårsaften. Dem har vi liggende, hvis vi kommer i nød. Vi ved, at andre sikkerhedsbriller er blevet taget i brug allerede på nuværende tidspunkt på OUH, så vi har taget de her alternative værnemidler i brug, forklarer koncerndirektøren.

For koncerndirektøren er de alternative midler bedre, end slet ikke at have nogle værnemidler.

- Det er meget bekymrende at stå i en situation, hvor man ikke kan skaffe værnemidler til sine medarbejdere. Det ser det dog ud til, at vi kan lige nu.

Andre værnemidler er på vej

Regionerne kan dog se frem til endnu flere værnemidler end dem, de får ind fra de praksiserende læger. Donationen fra kinesiske Jack Ma Foundation er nemlig netop ankommet til Region Østjyllands lager.

De donerede værnemidler bliver hurtigst muligt fordelt til resten af landets regioner og kommuner. Værnemidlerne skal i første omgang fordeles efter en fordelingsnøgle udregnet på baggrund af indbyggertal i regionerne.

- Vi forventer at de fleste donerede varer er standardvarer, som vi ved, hvordan vi kan benytte i sundhedsvæsnet. Sikkerheden er afgørende, derfor går hygiejnesygeplejerskerne straks i gang med at vurdere, hvilke funktioner de donerede varer kan gøre gavn i, siger Dorte Christensen, Afdelingschef i Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland, i en pressemeddelelse.