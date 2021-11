Manglende sagsbehandling: Camilla har ventet i tre år på at få hjælp til sin autistiske søn

Efter at Magnus fik sin diagnose, bad Camilla Holm Jensen i efteråret 2019 sin sagsbehandler om at få lavet en børnefaglig undersøgelse, så de bedst muligt kan hjælpe Magnus derhjemme og i skolen. Den undersøgelse er endnu ikke blevet lavet.

- Jeg står faktisk med armene ude og siger, at jeg gerne vil have den her hjælp. Jeg vil gerne have at vide, hvad jeg kan gøre for at gøre vores hverdag nemmere og bedre for vores barn og for resten af familien. Så jeg synes, det er utroligt, at man ikke vælger at gribe den, men man venter og lader det sejle, siger Camilla Holm Jensen.

At Magnus er autist betyder blandt andet, at han har sociale udfordringer, ikke kan rumme mange mennesker på én gang og har behov for meget faste rammer. Det gør at han for eksempel ikke kan komme med på skoleudflugter, medmindre Camilla Holm Jensen selv deltager på turene, fordi der ikke er ressourcer til at hjælpe Magnus.

Går udover hele familien

Den manglende hjælp går ikke kun udover sønnen. Camilla Holm Jensen er blevet sygemeldt med stress fra sin uddannelse, og når familien skal til arrangementer, er de nødt til at dele sig op, så der altid er en, der bliver hjemme med Magnus.

- Det koster energi. Jeg kan godt være rigtig træt efter at have siddet til møder en halv dag, hvor der ikke er kommet noget ud af det, fortæller Camilla Holm Jensen.

Formand for Børne- og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune, Anja Lund (V), beklager den lange sagsbehandlingtid som Camilla Holm Jensen har oplevet. Hun forklarer at de i 2020 indgik i et forløb med Socialstyrelsen og Ankestyrelse om at forbedre sagsbehandlinger, og at de igangsatte arbejdsprocedurer skulle have hjulpet kommunen.

- Allerede nu kan vi jo se at det virker, fordi det har virkelig ændret nogen ting, men der er stadigvæk ting der kan forbedres. Vi kan ikke sige at vi er kommet i mål, men vi er i hvert fald på vej, siger Anja Lund

I løbet af de seneste tre år har der været fire forskellige sagsbehandlere tilknyttet Magnus’ sag. Allerede efter den første sagsbehandler stoppede, tog Camilla Holm Jensen kontakt til Lea Strynø, der er privat socialrådgiver. Ifølge hende handler det lange sagsforløb om penge.

- Min hypotese er, at kommunen kan se, at de har en mor, der er ressourcestærk, så det vil sige at de kan trække sagen, for hun skal nok samle op. Så kan de undgå at gøre noget, og så længe de kan undgå det, så kan de spare penge, siger Lea Strynø.

Anja Lund mener dog ikke, at medarbejderne i Nordfyns Kommune forhaler sagerne, for at spare penge.

- Det er jeg ret overbevist om at de medarbejdere vi har nu ikke vil. Vores medarbejdere er gået fuldt ind i det her arbejde med Socialstyrelsen, Ankestyrelsen, og det har været en kæmpe proces for vores medarbejder. Og jeg har tillid til, at de også vil løfte denne opgave på samme måde som vi politikere har et ønske om, at det skal foregå ordentlighed i vores arbejde i kommunen, siger formanden for Børne- og Ungeudvalget.



Har ingen forventninger

Camilla Holm Jensen har bedt om at få sin søn visiteret til en specialskole for autister. Sådan en skole findes ikke i Nordfyns kommune, men så længe, der ikke er lavet en børnefaglig undersøgelse på Magnus, er det heller ikke muligt at tilbyde ham eller familien anden hjælp.

Nu er Camilla Holm Jensen bekymret for, at det lange forløb ender med at give hende en diagnose.

- Det handler om, at jeg bliver ved med at løbe panden mod en mur, og ligegyldigt hvad vi gør, så kommer vi aldrig længere end hertil, siger Camilla Holm Jensen.