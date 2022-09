Mangler 27 millioner: - Man kan se sine kolleger kæmpe for at holde hoved oven vande

Nu bliver det værre at være socialrådgiver, skoleleder, forælder, pårørende til en demensramt, barn, ung og ældre på Nordfyn.

Flere borgere har givet udtryk for deres bekymringer over kommunens nye budget.

Det er især på børne- og ungeområdet og social- og sundhedsområdet, at budgettet vækker stor bekymring, viser en række høringssvar.

- Det er som at stå på en synkende skude. Man kan se sine kollegaer skvulpe rundt og kæmpe for at holde hoved oven vande, men man tør ikke række ud og hjælpe, da man er bange for selv at miste fodfæstet, skriver socialrådgiverne i Børneteams og Modtagelsen.

- Skolen oplever, at flere medarbejdere og ledere er i risiko for at opleve ”mental stress”. Altså ikke stress af at arbejde for meget, men stress af at vide, at man burde løse sin opgave korrekt, men ikke kan på grund af manglende kommunale strukturer og ressourcer, skriver medbestemmelsesudvalget fra Havrehedsskolen.

Og kritikken af budgettet for 2023-2026 fortsætter hos den ældre befolkning af kommunen.

- Det håb, som Seniorrådet har haft om, at der kunne ske en forbedring af forholdene for ældre i Nordfyns Kommune, er med Budget 2023 blevet til en frygt for, at de serviceydelser, som kommunens ældre borgere har behov for og krav på, ikke kan tilgodeses, skriver Seniorrådet.