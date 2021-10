Marianne og hendes datter savner hjælp: - En lang og sej kamp

Manglende vurdering bremsede Ankestyrelsen

Familien anmoder derfor i april i år Nordfyns Kommune om at visitere Julie til en specialskole uden for kommunen, fordi familien mener, at Julies angst og skolemæssige udfordringer umuliggør, at hun skal gå på overbygningen i en ny skole.

Anmodningen bliver afslået af Center for Læring og Trivsel i kommunen.

Familien klager over afgørelsen, men klagen bliver også afvist. Derfor sendes sagens videre til Ankestyrelsen, der sender sagen retur med beskeden om, at der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger på Julie. Blandt andet efterlyser styrelsen en pædagogisk-psykologisk vurdering, der ikke er blevet foretaget, selvom det står i sagens papirer, at den er lavet.

Det undrer Marianne Jensen, at kommunen indsender en mangelfuld sag:

- Det er spild af tid og ressourcer. Både over for Ankestyrelsen og bestemt også over for os. For al den tid, det her står på, står alt jo stille, siger hun.

- Jeg tror bevidst, at kommunen sender de her sager til Ankestyrelsen for at vinde tid og spare penge.