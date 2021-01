Martin er tilfreds med minkaftale: - Det er godt at få ro i sjælen

Det har været et langt forløb, inden der mandag aften kunne sættes punktum på en aftale om erstatning til de danske minkavlere, som har aflivet deres mange millioner mink som følge af en mutation i coronavirus.

Hos den nordfynske minkavler Martin From er aftalen blevet modtaget med lettelse.

- Ventetiden har været utrolig hård psykisk. At vi ikke har haft en afklaring. Det er godt for sjælen at kunne få ro på den del af det. Jeg er mega træt i kroppen i dag, men det er en lettelse, siger Martin From.

Den nu tidligere minkavler vågnede tirsdag med en mærkelig fornemmelse i kroppen efter en langt og udmattende proces, som blev enden på en familievirksomhed med knap 60 år på bagen.

- Det er stadig triste omstændigheder og lidt uvirkeligt stadigvæk. Men vi må op på hesten og videre. Det har været et surrealistisk forløb, og det er ikke helt sivet ind endnu, at der måske ligger en aftale, som vi kan se på og tænke, at den faktisk er fair, siger Martin From, der også er formand for minkavlerne på Fyn.

Han har endnu ikke nærlæst alle detaljerne i den endelige aftale, der mandag blev indgået mellem regeringen, SF, Radikale, Venstre og Liberale Alliance. Men samlet set mener han, at aftalen er fornuftig.

- Det ser ud til, at der er ramt inden for skiven. Der er selvfølgelig plusser og minusser, og gør vi det op, skal vi være tilfredse med resultatet, mener Martin From.

Jeg regnede ud, at hvis man stiller alle mine minkbure i en lang lige række, så er der 11 kilometer bure, så nedrivningen er noget af en opgave Martin From, minkavler

Han nævner blandt andet, at han i løbet af de seneste år har bygget en række nye haller, men den værdi, de har i aftalen, passer ifølge ham ikke helt med virkeligheden.

- Men som situationen er, så tror jeg, at vi skal tage imod det tilbud, der er kommet. Men jeg afventer, hvad organisationen (Danske Minkavlere, red.) siger. Vi har møde senere i dag, så må vi se, hvad deres opfattelse er. Men jeg mener, at den er inden for skiven, siger den nordfynske minkavler.

Store virksomheder

Aftalen om erstatning til minkavlerne koster op til 18,8 milliarder kroner alt i alt, og blandt andet Enhedslisten og Alternativet står uden for den politiske aftale, fordi de mener, at kompensationen er blevet alt for høj.

Kompensationen til minkavlerne vil blandt andet dække tabt fremtidig indtjening, tab af de skind, som skulle have været solgt i år samt dækning til udgifter af nedrivninger af bygninger.

Minkavlerne modtager også erstatning for tabt fremtidig indtjening i 2022-2030.

En minkavler får med aftalen 11 millioner i gennemsnit - kan du forstå, hvis folk synes, det er mange penge?

- Ja, det kan jeg da godt forstå, men det er også store virksomheder, det drejer sig om. Kompensationen er jo blandt andet regnet ud på basis af, hvad vi kunne have tjent i en årrække, siger Martin From.

Vil plante skov i stedet

Nu venter den endelige godkendelse af aftalen, og så kan arbejdet med at rive bygningerne ned komme i gang. Ifølge aftalen skal nedrivningerne foregå i samspil med staten, men det er endnu uklart, hvordan det præcis kommer til at foregå.

For Martin From er det en større opgave, der venter, så han håber på statens hjælp til at få fjernet de store haller.

- Jeg regnede ud, at hvis man stiller alle mine minkbure i en lang lige række, så er der 11 kilometer bure, så det er noget af en opgave, siger han.

Men samtidig er nedrivningen faktisk også blevet en opgave, som han efterhånden ser frem til at komme i gang med.

- Jeg har en plan om, at jeg vil plante en skov, hvor hallerne står og så på den måde prøve at vende det til noget positivt. Det vil være rart at tænke på, at så kom der trods alt noget godt ud af det. Vores soveværelse vender den vej ud mod hallerne, så jeg vil gerne have en skov at se på hver morgen. Så kan jeg sige, at det var ikke så skidt, andet end at der kom noget godt ud af det, siger Martin From.

Han fortæller, at han arbejder på at starte en helt anden virksomhed på det store landareal ved Ringe Mark på Nordfyn.

- Jeg håber at kunne fastholde nogle af mine gode medarbejdere i det nye. Det ville være dejligt ikke at skulle give slip på dem, siger han.