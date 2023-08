Medie: To teenagere sigtet for brandstiftelse

To lokale teenagere er sigtet for brandstiftelse efter en større brand i Søndersø natten til 31. juli.

Det bekræfter Fyns Politi over for Fyens.dk.

- Det er to unge drenge - altså under 18 år - fra Nordfyns Kommune. De er sigtet for forsætlig brandstiftelse, siger kommunikationsrådgiver Sunniva Pedersen-Reng til avisen.

Fyns Politi blev informeret om branden klokken 22.17 søndag aften og var på stedet indtil klokken 2 natten til mandag. Beredskab Fyn var der endnu længere for at efterslukke branden.