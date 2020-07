Melding om gårdbrand: Lade brændte ned på fynsk campingplads 

Klokken 4.15 lørdag morgen måtte Beredskab Fyn rykke til Flyvesandets Camping nord for Otterup efter at have modtaget en melding om gårdbrand.

Det viste sig dog hurtigt for de ankomne brand- og redningsfolk, at der ikke var tale om en decideret gårdbrand, men derimod en brand i en lade.

Det forklarer Lars Thede, vagthavende ved Fyns Politi, til TV 2/Fyn.

- Der er tale om et skur på cirka 20x20 meter, hvor der er opbevaret mindre traktorer, redskaber og benzin.

Brandårsag ukendt

Ifølge Lars Thede kom ingen personer til skade i forbindelse med branden, hvor kun en campingvogn placeret tæt på laden fik varmeskader.

Fyns Politi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvad der har startet branden i laden.

- Vi har på nuværende tidspunkt umiddelbart ingen formodning om brandårsagen, siger Lars Thede til TV 2/Fyn.

Sådan så der ud på campingpladsen lørdag morgen, efter branden var blevet slukket. Foto: Jan Koustrup