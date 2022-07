Mens spritnye padel-baner står tomme i Bogense: I Søndersø har de knækket koden

Padel-sport brager frem mange steder. Bare ikke i Bogense.



For selvom byen for under tre måneder siden fik to spritnye baner, holder folk sig væk størstedelen af tiden.

Siden de åbnede 30. april, har de to baner ifølge Fyens.dk sammenlagt været brugt 168 timer. Det svarer til kun seks procent af åbningstiden.

22 dage har banerne stået helt tomme.

- Jeg synes da, det er ærgerligt, at vi har nogle fine nye baner, som bare står og ikke bliver brugt, siger Lasse Andersen. Han er formand for fodboldklubben BG&IF, som står for driften af de nye baner.

Det ser dog noget anderledes ud, hvis man kører bare 20 minutter sydpå til Søndersø. Her har padel-centeret nemlig slet ikke samme udfordringer med at lokke spillere til.

- Vi synes jo selv, det går rigtig godt. Vi har rigtig god belægning på banerne, fortæller Michael Møller, der er halinspektør i Søndersø Hallerne.

- Vi kan lære af Søndersø

Men hvad er det så for en kode, Søndersø har knækket, som Bogense ikke har?



Det har Michael Møller selv et bud på. At etablere padel-faciliteter betyder nemlig ikke, at sporten så bare kommer op at køre af sig selv. Det kræver en stor indsats, også fra lokale ildsjæle og frivillige, understreger han.

- Det kan for eksempel være nogen, som tager initiativer til at oprette turneringer og arrangementer. Dér har vi været begunstiget af at have nogle folk inde over sporten, som virkelig har taget sig af den slags ting. Og det er vi virkelig glade for.

Nordpå i Bogense kan klubformanden godt se fidusen i at få engageret lokale ildsjæle, der kan være med til at skabe et fælleskab omkring padel-sporten i byen.

- Jeg tror da, vi kan lære meget af Søndersø. Dét med, at der er nogen, der har en idé med, hvad man kan gøre og som samtidig har forstand på padel, det tror jeg, kan bringe det videre, siger Lasse Andersen fra BG&IF.

Lokker med lavere priser

På ét punkt har Bogense allerede ladet sig inspirere af Søndersø. De har sat priserne ned.

Begge steder koster en time på padel-banen nu 80 kroner før klokken 12, mens man skal punge ud med 120 kroner, hvis man vil spille efter klokken 12 eller i weekenden.

I Søndersø mener halinspektør Michael Møller, at prisen har en positiv effekt på tilslutningen.

- Vi har rigtig mange forældre og børn, som kommer og spiller her, og vi har rigtig mange unge mennesker. Og det havde vi ikke, hvis det kostede 300 kroner i timen, fastslår han.

- Der skal mere til

Lavere timepris gør det dog ikke alene, vurderer Gitte Tinning Madsen, der er formand for DGI Fyn.

- Jeg tror ikke, det er prisen der afgør det. Det handler om relationer og om at få de gode fortællinger om at dyrke sporten i det pågældende område område ud at leve, siger hun.

Ifølge den fynske DGI-formand kan man i en mindre by som Bogense med fordel tænke ud af boksen i forsøget på at få flere til at få øjnene op for padel-sporten.

- Jeg tror, at man skal være mere opsøgende i forhold til nye målgrupper. Man kunne for eksempel række ud til det lokale gymnasium, invitere dem ind og sige: "Har I lyst til at prøve det af?". Der kunne også være et senior-segment, man kunne henvende sig til, foreslår hun.

Efter sommerferien skal et udvalg i Bogense lægge en plan for, hvordan man får mere gang i padel-banerne.

I Dansk Padel Forbund har formanden tidligere kaldt Fyn for "arnestedet for dansk padel".