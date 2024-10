Mie boede på tvangslukket krisecenter: - Et fængsel havde været bedre

Mie føler, hun gik fra ét fangenskab til et andet, da hun tog sig mod til at flygte med sine to børn fra det, hun beskriver som et voldeligt forhold. Hun endte på krisecentret TimeOut Fyn.

Da hun denne forårsaften i 2023 ankom til krisecentret, var hendes første tanke, at det lignede et fængsel. Rundt om bygningen var et højt pigtrådshegn, og foran bygningens vinduer var der tremmer.

Det skulle vise sig, at det ikke kun lignede et fængsel, men også mindede om et.

Dette er Mies fortælling om hendes ophold på det nu tvangslukkede krisecenter TimeOut Fyn.

- Jeg tror, jeg havde fået en bedre behandling, hvis jeg havde været i et rigtigt fængsel. Jeg tror faktisk, det ville have hjulpet mig mere, fortæller hun.

Hun er delvist anonym, fordi hun stadig frygter for sin sikkerhed. Vi er bekendt med hendes fulde identitet.