Miljøminister har store og helt særlige planer for Lillebælt

Hele Lillebælt skal være en marin naturnationalpark, hvis det står til miljøminister Magnus Heunicke (S). Det siger han i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet på dagen, hvor forhandlingerne om etablering af de første to marine naturnationalparker i Danmark begynder.

Forhandlingerne skal gerne munde ud i en koncept for, hvad de marine naturnationalparker skal være for noget, og hvor de skal ligge. Og et godt bud er ifølge miljøministeren - udover Øresund - Lillebælt.

- I Lillebælt har vi den tætteste bestand af marsvin i de danske farvande, og Øresund er kendetegnet ved en torskebestand, der trives, siger han i pressemeddelelsen.