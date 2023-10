Millionbevilling til at styrke bymidten i Otterup

Nordfyns Kommune får godt ni millioner kroner fra en statslig pulje til at styrke bymidten i Otterup og skabe mere liv.

For Nordfyns Kommune er blevet godkendt til at deltage i forsøgsprojektet "Frie Bymidter".

I projektet, der bliver en del af den statslige forsøgsordning 'Mere liv i bymidter og landdistrikter', er Otterup blandt en af 14 byer, der bliver en del af forsøgsordningen for frie bymidter.

Og det er naturligvis noget, der glæder borgmesteren i Nordfyns Kommune:

- Jeg glæder mig til den videre proces med at få projektet realiseret, så vi kan skabe et godt grundlag for vores handelsdrivende i bymidten og et spændende hus med en række nye funktioner til gavn for byens borgere, fortæller Mette Landtved Holm.

De 130 millioner kroner fordeles ligeligt mellem de medvirkende kommuner, og da 14 kommuner er blevet udvalgt til forsøgsordningen, er der altså cirka ni millioner kroner til Otterup.