Min mening: - Mange unge får ikke den hjælp de har behov for

Vores personale mistrives og det skal der gøres noget ved. Når personalet gang på gang sender APV ind til Rambøll, hvor det er udfordringer med ledelse, så håndteres det ikke – APVén gennemgås på stedet, måske over 2-3 gange, men så bliver der ikke gjort mere ved det.

Når flere personaler rejser på kort tid, så er der ingen der undres. Nej, det er også ”de besværlige personaler, så det var godt de rejste selv”. Der er ofret rigtig mange penge og tid på, at de personaler har den kompetence der skal til, for at være i de servicefag der nu engang er indenfor det kommunale system. Og det ses jo, at det er meget svært, at rekrutere til vores servicefag, så kunne det måske være en ide, at holde på dem vi har.

Vi Lokale Demokrater Assens vil gøre hvad der står i vores magt for, at både borgere og personale trives hver eneste dag. Der skal gøres en indsats for, at trivslen på arbejdspladsen fungere, at pårørende inddrages i plejen af deres elskede eller den unge får hjælp til, at håndtere den udfordring de står overfor.