Mistede 20.000 passagerer: Fynsk lufthavn præsenterer millionunderskud

Til gengæld kan lufthavnen glæde sig over, at antallet af erhvervsflyvninger og private flyvninger steg. Samlet set var antallet af fly, der lettede og landede i lufthavnen uændret.

Året endte med et underskud på 9,8 millioner kroner. I 2019 tabte man 9,2 millioner kroner.

Et usædvanligt år

I regnskabet kan man læse, at antallet af operationer, hvor et fly letter eller lander, holder status quo i forhold til 2019 - primært på grund af en fremgang inden for privat- og businesssegmentet - selv om antallet af passagerer på grund af coronakrisen falder fra cirka 20.000 til 2.500.

- 2020 var et usædvanligt år, men vi glæder os over, at lufthavnens aktiviteter viser, at antallet af operationer, hvor et fly letter eller lander, holder status quo - primært på grund af en fremgang inden for privat- og businesssegmentet, siger lufthavnens direktør Hans Okholm Vejrup.