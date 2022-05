Mogens vil skabe fred i verden fra Nordfyn - og han er ikke i tvivl om, hvad han skal stemme

I Nørreby på Nordfyn bor 65-årige Mogens Godballe, der er i gang med at opstarte en gruppe fredselskende borgere, som skal undersøge og diskutere, hvordan man kommer krig til livs.

- Jeg vil gerne lave en fredsgruppe på Nordfyn. En gruppe af bekymrede borgere, som vil kigge på nye måder at løse konflikter på, siger Mogens Godballe, der er uddannet cand.scient.pol. og i mange år har været medlem af bevægelsen Aldrig Mere Krig.

Når danskerne onsdag skal stemme om forsvarsforbeholdet, er han ikke i tvivl om, hvor han sætter krydset, selv om det måske kan overraske nogen.

- Jeg stemmer ja til at ophæve forbeholdet, fordi vi er nødt til at finde en sikkerhedspolitisk løsning i Europa, som også omfatter Rusland. Selv om vi tænker anderledes, og de har en anden historie og et andet autokratisk system, er vi nødt til at finde ud af at leve sammen med dem på en eller anden fredelig form, siger Mogens Godballe.

Nej til militarisering af EU

Et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet vil betyde, at Danmark kan deltage i operationer på forsvarsområdet.

Derudover vil Danmark få indflydelse på, hvor i verden EU skal være engageret og samtidig få retten til at nedlægge veto mod bestemte beslutninger og missioner.

Hvordan hænger det sammen, at du stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, når du kæmper mod mere oprustning?

- Jeg siger ikke ja til en militarisering af EU. Jeg siger ja, at vi prøver at finde løsninger om Europas sikkerhed i EU, forklarer han.

Hvis du går ind for en verden uden krig, giver det så ikke mere mening at stemme nej?

- Det mener jeg ikke. Hvis man siger nej, isolerer man sig. Vi er nødt til at finde løsninger på et europæisk plan. Det er ikke sikkert, det er de danske værdier, der går igennem, men vi er nødt til at finde nogle alliancer med de andre nordiske lande eller for eksempel Holland, som også har nogle fredspolitiske traditioner. Vi er nødt til at være med ved bordet, fastslår Mogens Godballe.

Løse verdens problemer på Nordfyn

Danmark fik sit forsvarsforbehold i 1993. Siden har der været 235 tilfælde, hvor Danmark har været udelukket fra deltagelse i militært samarbejde på grund af forbeholdet.

Fredsgruppen, der har fået navnet Nordfyn For Fred, vil gennem sit arbejde forsøge at påvirke politikerne til at være mere fredselskende. Første møde afholdes i juni.

Kan en studiegruppe på Nordfyn være med til at løse kompleks geopolitik?

- Det tror jeg, den kan. Den kan være med til at bidrage til det. Jeg tror ikke, vi kan løse hele verdens problemer her på Nordfyn, men vi kan bidrage til det, og det er i demokratiets ånd, at vi som borgere organiserer os, bliver en stemme og sætter os ind i tingene, siger Mogens Godballe.

Ukrainsk modstand mod Rusland

Selv om Mogens Godballe kæmper for fred i verden, forstår han udmærket, hvorfor ukrainerne yder så meget modstand mod Rusland.

- Jeg er egentlig ikke pacifist. Jeg vil gerne have afrustning og nedrustning i verden, men jeg mener, man har ret til selvforsvar, siger Mogens Godballe, der indtil for nylig har haft ukrainere boende hos sig i Nørreby.

Danskerne skal 1. juni stemme, om forsvarsforbeholdet skal afskaffes. Det er niende gang i historien, at der er folkeafstemning om et EU-spørgsmål.