Mor til beboer på omstridt bosted: - Det kunne ligeså godt have været min søn, der var død

Medarbejderne knokler

På trods af, at Odense Kommune har fået fuldmagt af Alex Jensen til at udtale sig om sagen til TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende, oplyser kommunen, at man ikke ønsker at udtale sig om den konkrete sag af hensyn til borgeren.

- Vi gør, hvad vi kan. Vi har meget dygtige og dedikerede medarbejdere, der hver dag knokler, siger koncernchef for beskæftigelses- og socialforvaltningen i Odense Kommune, Camilla Staal Axelsen, og fortsætter:

- Der er altid risiko for, at der er enkeltsager, der går galt, men jeg er tryg ved, at vi har nogle procedurer og nogle retningslinjer, der sikrer, at det her sker i så få tilfælde som muligt, uddyber hun.