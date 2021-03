Mormor spillede kryds og bolle gennem havedøren med Laura: Nu afslører hun sit højeste ønske

Efter et år med corona er livet en lille smule anderledes for familien Runøe i Søndersø.

Da TV 2 Fyn for et år siden for første gang mødte mormor Inge og barnebarnet Laura, frarådede sundhedsmyndighederne, at bedsteforældre var sammen med resten af familien for at undgå smittespredning.

Savnet blev for stort for mormor, og derfor fandt de på at spille kryds og bolle gennem vinduet, så de kunne hygge sig og samtidig holde afstand. Nu foregår samværet igen i mormors stue.

- Vi plejer at snakke og spille nogle spil. Vi spiller kort eller Matador, siger Laura Runøe, der går i femte klasse og derfor fortsat modtager hjemmeundervisning i skolen.

- Det betyder alt. Vi har en ugentlig dag, hvor vi spiser sammen. Deres far bliver hjemme, for ellers bliver vi seks. Det ser jeg frem til, for det er mange timer, jeg bare sidder her og ser fjernsyn, forklarer mormor Inge.

Vaccinen er mormors højeste ønske

Det er den ældste del af befolkningen, der er forrest i vaccinekøen. Selv om Inge Runøe er 78 år, ved hun endnu ikke, præcist hvornår hun står til at blive vaccineret.

- Det er mit højeste ønske at få vaccinen, siger Inge Runøe.

- Det bliver nok ikke før 1. april. Så får jeg lidt mere frihed og bliver mere tryg. Hvis jeg bliver vaccineret, kan jeg gå ind i en forretning, forklarer Lauras mormor.

Når de mødes i familien én gang om ugen, sørger de derfor også stadig for at tage nogle forholdsregler.

Lauras mormor bor cirka ti minutter væk - også i Søndersø. Foto: Sune Jørgensen

- Min mor lider meget under at være lukket så meget ned, siger Lauras mor, Mette.

- Jeg siger til hende, at hun ikke behøver at bukke sig helt ned med hovedet, når hun krammer børnene, forklarer Mette Rønøe.

Respekterer forsamlingsforbud

Mormor Inge ses derfor heller ikke med andre end den nærmeste familie i Søndersø, og Laura har ud over familien kun været sammen med én veninde.

Familien sørger for at respektere forsamlingsforbuddet på fem personer og for at have en begrænset omgangskreds.

- Nu går vi meget op i det med de fem personer. Jeg kan blive forarget, når nogen alligevel blæser det langt væk og er sammen 12 personer. Jeg tager ikke engang min mand med herop. Jeg bliver så træt af, at det ikke bliver respekteret, fortæller Mette Runøe.

Mette Runøe, hendes mand og deres tre børn bor cirka ti minutter væk fra mormoren, og derfor har de let ved at besøge hinanden. De ses ikke med resten af familien, der bor i Nordjylland.

