Morten Andersen fik sin sidste vilje - her er Nordfyns nye borgmester

Nordfyns Kommunes nye borgmester er Venstrekvinde og hedder Mette Landtved-Holm.



Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse onsdag aften.

Dermed endte den afgående borgmester Morten Andersen (V) altså med at få ret i den forudsigelse han lagde for dagen, da han mandag i et Facebook-opslag annoncerede sin afsked - og Mette Landtved-Holms fremtid som borgmester.

Det er dog ikke kun glæde, der melder sig hos den nye borgmester.

- Det er lidt underligt. Ikke mindst i forhold til den måde det sker på. Det er med meget blandet følelser, siger Mette Landtved-Holm til TV 2 Fyn kort efter annonceringen.

- Det er simpelthen så ærgerligt, at en gloværdig borgmesterperiode, som Morten Andersen har haft, skal få den afslutning. Det har han slet ikke fortjent.



Den nye konstitueringsaftale, der gør Venstrekvinden til borgmester, skal efter planen vedtages torsdag på et kommunalbestyrelsesmøde. Kun Radikale Venstre står udenfor aftalen.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at kæmpe med de andre om løse de udfordringer, vi som kommune står overfor, siger den kommende borgmester.

Og på trods af en del drama de sidste par dage, hvor også socialdemokraternes Kasper Solberg meldte sig som borgmesterkandidat, så har forhandlingerne mellem partierne været gode.

- Det er rigtig glædeligt, at der har været en god atmosfære lige godt, hvem vi har forhandlet med, siger Mette Landtved-Holm.

Anders Thingholm (C) fortsætter som kommunens 1. viceborgmester, mens Kasper Solberg også beholder sin plads som næstformand i økonomiudvalget.