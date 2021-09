Mudder og tung dieselrøg i Særslev: - Traktortræk er landmændenes Formel 1

- En idetager kom og sagde, at vi skal have noget til at ske her i byen, og vi var nogle stykker, der greb bolden. Så har vi fået stablet det her på benene, og det er blevet en okay succes, synes vi selv.

Større stævne

Claus Harboe regner med, at omkring 3500 mennesker har indfundet sig til traktortrækket lørdag. Fremover skal stævnet formentlig være endnu større.

- Vi har fået Særslev på danmarkskortet, hvad angår traktortræk, og vi er faktisk blevet spurgt af DTP, (Dansk Tractor Pulling, red.) om vi har lyst til at udvide det her. Man mangler en afdeling af DTP på Fyn. De har været og se banen i dag, og de har givet den thumbs up, og de vil gerne arbejde sammen med os, fortæller Claus Harboe.