Musicals scene blev raseret af uvejret

Det er gået hårdt ud over scenen hos Nordfynsspillene, hvor blæsten har revet en stor kulisse fra hinanden lørdag eftermiddag, da et uvejr ramte Fyn.

Det fortæller Jesper Hahn, der er bestyrelsesmedlem og presseansvarlig.

- Vi sad og spillede kort alle sammen, og så ville vi lige ud og se pladsen igennem. Og så opdager vi, at hele den ene side af konstruktionen er revet fra hinanden. Det var hårdt at se.

Efter torden, regn og hagl kom der en masse blæst, hvor vindstødene i flere tilfælde nærmere sig storm. Heldigvis blev scenen ikke smadret helt, og det er heldig, for der forestilling igen søndag aften.

- Der er knoklet i måneder, og det gjorde ondt at ringe og fortælle, at det var faldet sammen. Nu er mange kommet for at hjælpe, så vi skal nok nå det, fortæller Jesper Hahn.