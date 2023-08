Musvåge fundet skudt på Fyn

En musvåge er fundet dræbt ved Otterup på Nordfyn. Rovfuglen havde et skudhul i brystet, og politiet undersøger nu sagen.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening, der samtidig langer ud efter Fyns Politi for dets håndtering af sagen.

- Det er meget problematisk, at politiet ikke tager musvågen med til yderligere undersøgelse. Netop i sager om dræbte rovfugle, ser vi gang på gang, at det er vanskeligt at løfte bevisbyrden og opklare sagerne. Derfor er det jo helt i skoven, at politiet lader beviserne ligge at flyde, så gerningsmænd eller naturen selv kan fjerne dem, siger Egon Østergaard, der er formand i DOF BirdLife, i en pressemeddelelse.

Over for Fyens Stiftstidende bekræfter Fyns Politi, at der ligger en anmeldelse, og at sagen er under efterforskning. Politiet oplyser videre, at man kun tager dyr med til undersøgelse, når der er tale om et truet dyr, men ikke når der ’kun’ er tale om et fredet dyr.