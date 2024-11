Myndigheder er magtesløse: Tilsyn gav grønt lys til omstridte bostedsbosser

Af forløbet fremgår det, at tilsynet blev nødt til at godkende natklubejer og ejendomsinvestor Kurt Vindeløvs planer for TopSafe Krisecenter - på trods af, at hans første to budgetter indeholdt en række “uvedkommende udgifter“, hvorfor tilsynet ikke mente, at ejeren ville kunne “forvalte offentlige midler forsvarligt”.

- Der antydes undervejs i redegørelsen, at det her handler om, at de (krisecentrets ledelse, red.) vil berige sig selv. Og det kan det meget vel være, siger professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bukh.

Kurt Vindeløv afviser kritikken og understreger, at han i dag driver krisecentret sparsommeligt.