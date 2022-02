Når stormen kommer: Dit træ er dit ansvar - hvad kan du gøre?

Risiko nummer 1: Hvis selve træet er ved at gå ud, kan det vælte i en storm.

Et træ kan - som vi andre - dø af alder eller af sygdom. Et døende træ mister sin styrke, både når det gælder roden og stammen. Derfor kan det vælte i en storm, og resultatet kan blive fatalt, hvis træet rammer bygninger, biler eller mennesker.

Derfor: Hold øje med roden på dit træ. Hvis der er jord og hul ved roden, kan der komme vand ned til roden, og det svækker den ellers så stærke rodkage, som det hedder på træsprog. Det betyder, at træet er i fare for at vælte i en storm. Eksperterne kalder sådan et træ for et "risikotræ".

Hvis træet er gået helt ud, går roden også ud med tiden, og så er der igen større risiko for, at træet vælter.

Du kan se, om dit træ er gået ud ved at tjekke barken. Hvis du let kan pille barken af, og det er tørt indenunder, er træet ved at være færdigt.

Løsning: At fælde træet. Med rettidig omhu - inden det sker ukontrollabelt i en storm.