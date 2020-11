Niels tog til Nordfyn efter 32 år i USA - nu håber han, Biden kan samle landet

Efter 32 år i USA tog Niels Billund den lange vej fra storbyen Minneapolis til Bogense på Nordfyn.

Årsagen var, at han var træt af evindelig valgkamp og særligt af USA's 45. præsident, Donald J. Trump.

Også de uroligheder, der opstod i hans amerikanske hjemby, efter mordet på den sorte amerikaner George Floyd, var med til at gøre, at Niels Billund valgte at tage til Nordfyn, hvor han kommer fra.

Sent lørdag eftermiddag dansk tid stod det så endeligt klart, at Donald Trump ikke får en anden periode som præsident. I stedet bliver det den 77-årige demokrat Joe Biden, der overtager embedet.

Det glæder 60-årige Niels Billund.

- Jeg håber, at han er i stand til at få begge sider til at arbejde sammen ligesom vi gør i Danmark, siger han.

- At den borgelige og den venstreorienterede side i Danmark har været i stand til at arbejde sammen og skabe flere hjælpepakker har jo gjort, at Danmark har klaret sig relativt godt igennem covid-19-krisen. Det har man ikke gjort i USA, siger han.

Læs også Biden flytter ind i det hvide hus - og det får betydning for Langeland

USA er et af de lande, der har været særdeles hårdt ramt af coronakrisen, hvilket blandt andet har medført, at millioner af mennesker har mistet deres arbejde, og mere end 237.000 amerikanere er døde med virusset.

Upopulære skatter

Joe Biden bliver officielt indsat som præsident 20. januar 2021, og han har meldt ud, at hans fire vigtigste prioriteter bliver at få styr på den raserende coronapandemi, recessionen i den amerikanske økonomi, klimaforandringerne og systemisk racisme i USA.

Niels Billund tror, at nogle af de valg, præsidenten vil træffe i løbet af de kommende fire år, kan gøre ham upopulær.

- Min frygt er, at Biden efter fire år har været nødt til at øge skatterne - og det bliver jo på de mere velhavende, som også er dem, der har meget indflydelse - og det kan godt være, at det kommer til at koste ham efter bare fire år.

Læs også Fynsk Trump-støtte efter nederlag: - Han har det med at blive lidt pigesur

For nuværende er Niels Billund dog bare glad for, at Trump ikke blev genvalgt.

- Jeg er meget optimistisk. Jeg troede ikke, jeg ville føle mig så optimistisk, men jeg tror, at amerikanerne som helhed er trætte af at slås indbyrdes, for nu er der ligesom en kamp de kan tage fælles om at gøre USA bedre, og det kan de, hvis de gør det rigtige.

Niels Billund vikarierer for tiden som hjemmesygeplejerske i Odense Kommune, men rejser efter planen tilbage til USA om et halvt år.