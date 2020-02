Nisser og juletræer: Ny film optages på Fyn

Julen er for længst overstået, og sne har fynboerne ikke set meget til denne vinter, alligevel vrimlede det fredag med nisser i Bogense på Nordfyn.

Her var der nemlig fuld gang i optagelserne til den kommende spillefilm ”Familien Jul og Nissehotellet”, der er den tredje film i rækken om familien Jul.

Og indtil videre har byen levet op til instruktøren Carsten Rudolfs forventninger.

- Vi har været heldige med Bogense, fordi den indeholder mange af de visuelle ting, vi gerne vil lave i filmen. Vi har det hele indenfor rækkevidde, siger han til TV 2/Fyn.

Instruktøren har da også mærket stor opbakning til projektet fra by og kommune.

- Man kan godt mærke, at folk er stolte af deres by og gerne vil vise den frem og have at den fremstår så flot som muligt. Så der er hjælp at hente hele vejen rundt, modsat en større by, der er det sværere, siger han.

Det var ikke til at se, at det er midt i februar. Der var både juletræer, kane og julemand i Bogense i anledning af optagelserne. Foto: Morten Albek

Vil ikke tro på nisser længere

”Familien Jul og Nissehotellet”, der er støttet af FilmFyn, har igen Pelle Krusbæk i rollen som Hugo, Alfred Bjerre Larsen i rollen som storebror, mens mor og far igen bliver spillet af Marie Askehave og Paw Henriksen.

Derudover medvirker Jens Sætter-Lassen, der blandt andet har medvirket i ”Badehotellet”, og Julie Zangenberg som henholdsvis Hugos onkel og moster.

Nissen Sne på optagelse. Foto: Morten Albek

Siden den seneste film er hovedpersonen Hugo blevet 12 år, og denne gang kæmper han med, om man kan tro på nisser, når man er blevet stor.

Ikke første fynske optagelser

Det er ikke første gang, at familien Jul slår sine folder foran kameraet på fynsk grund. Den første film i rækken, der havde premiere i 2014, blev optaget på Nordfyn og i Svendborg.

Og hos Nordfyns erhverv og turisme er man glad for, at filmoptagelserne endnu en gang har fundet ’hjem’.

- Det betyder rigtig, rigtig meget, at der kommer et filmselskab til byen. Først og fremmest er det branding af det, vi kalder Danmarks hyggeligste købstad, Bogense. Og hvis der er noget, der er hyggeligt, så er det julen. Det passer super godt med den måde, vi ser Bogense på, siger direktør Per Olesen.

Kan ses til næste år

Trods succesen med de tidligere film, er der ikke planer om at fortsætte med en fjerde film til serien.

- Sandsynligvis slutter det efter den tredje film, men vi holder en lille kattelem åben, for man ved jo aldrig, lyder det fra instruktøren.

Julefilmen om Hugo og resten af familien har premiere i julen 2021.