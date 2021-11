Nordfyn har højest smitte på Fyn - sådan håndterer kommunen det

Allerede sidste uge havde Nordfyns Kommune et højt incidenstal, og der er derfor iværksat en række tiltag.

- Vores situation er ikke stigende, men den er bekymrende. Det betyder meget for os alle at få gjort op med smitten. Derfor er forebyggelsesrådene lige nu vores vigtigste værktøj, siger Judith Poulsen, der er chef for Sundhed og Rehabilitering i Nordfyns Kommune, til TV2 Fyn.

Ændrede kriterier

Kriterierne blev mandag ændret fra at gælde ved incidenstal over 500 til incidenstal over 400.

Den generelle anbefaling fra Sundheds- og Ældreministeriet lyder nu, at kommunen bør indføre lokale tiltag for at bringe smitten ned.