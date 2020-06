Nordfyns Kommune lytter: Inviterer borgere til dialog om farlig strækning

Tirsdag holdt politikere i Nordfyns Kommune byrådsmøde for at drøfte krydset mellem Assensvej og Odensevej på Nordfyn, som længe har været plaget af alt for høj fart og uheld.

Senest mistede tre personer livet søndag, da de blev ramt af en anden bil i det farlige T-kryds.

Samtlige byrådsmedlemmer var enige om, at ekspropriere jord til at etablere lysregulering på stedet, men også de lokale borgeres opråb har båret frugt.

- Udvalgets formand har i dag inviteret beboerne derude til dialog i forhold til, om der kan iværksættes yderligere tiltag fremadrettet, siger borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen (V) efter mødet.

Anlægsarbejdet kan gå i gang

I december 2019 blev det besluttet i kommunalbestyrrelsen at anlægge lyskryds og venstresvingsbane ved T-krydset, men først tirsdag faldt den endelige godkendelse. Byrådets partier sagde ja til at købe jorden, så anlægsarbejdet kan gå i gang.

Jeg forstår godt, at der rejser sig mange spørgsmål om, hvordan man kan forhindre det, oven på så alvorlig en ulykke. Men det her sker ikke på baggrund af ulyken, det handler om at føre det ud i virkeligheden, som vi tidligere har besluttet Morten Andersen (V), borgmester i Nordfyns Kommune

- Jeg er rigtig tilfreds med, at vi nu kan komme videre i processen med at få etableret trafikregulerngen og både få lyskryds og venstresvingsbane, siger Morten Andersen.

Politikerne har indtil tirsdag ikke kunnet blive enige om, hvorvidt det skulle ske ad frivillighedens vej, eller om det skulle ske via en ekspropriation. Derfor har det været en længere proces at få etableret et lyskryds. Noget, som borgerne langs strækningen længe har ventet på.

Borgere i opråb

Tirsdag satte borgere i området syv kors op langs med strækningen for at råbe politikerne op. De mener ikke, at det planlagte lyssignal er nok til at stoppe den høje fart, som hurtigt kan komme op på 150 til 200 kilometer i timen.

Derfor var flere af dem ude og sige, at de hellere så, at der bliver anlagt rundkørsel, trafikbump eller chikaner på strækningen, så bilister bliver tvunget til at sænke farten.

-Jeg forstår godt, at der rejser sig mange spørgsmål om, hvordan man kan forhindre det, oven på så alvorlig en ulykke. Men det her sker ikke på baggrund af ulyken, det handler om at føre det ud i virkeligheden, som vi tidligere har besluttet, forklarer Morten Andersen.

Dog vil han ikke afvise, at lyskrydset kun er det første tiltag af flere, og han forsikrer, at borgerne i området er blevet hørt. Netop derfor har Anders Thingholm (C), der er forman for Teknik- og Miljøudvalget inviteret lokale borgere til dialog.

- Der kommer en lysregulering inden udgangen af i år, hvis alt går vel. Det har vi ganske gode erfaringer med andre steder, siger Morten Andersen.