Nordfynsk borgmester om tal fra debat: - Jeg tegner et billede af, hvordan det ser ud nu

- Og når de ting er implementeret, kigger jeg på, hvordan verden ser ud nu, siger borgmesteren med henvisning til tallene fra de to første kvartaler af 2021.

- Jeg bliver jo mødt med præmissen om, at ingenting fungerer og mange sager bliver omgjort. Så er det meget naturligt, at man bringer et billede af, hvordan verden så ser ud nu. Og det er derfor, jeg tager de her sager, der har været i det forgangne år 2021.

Hvad betyder ordet forgangen?

Når politikere eller for den sags skyld journalister slynger om sig med tal og vendinger, kan det let blive forvirrende.

Undertegnede blev selv forvirret over, at Morten Andersen nævnte tallet 15 i forbindelse med socialsager i det forgangne år. For hvad betyder egentlig ordet forgangen?

- Den almindelige betydning af ordet forgangen er “som netop er forløbet.” Det vil sige, at man står i udgangen af en periode. Hvis man bruger det på andet tidspunkt, midt i en periode, spreder man forvirring og mulighed for misforståelse, siger Peter Juel Henrichsen, der er seniorforsker hos Dansk Sprognævn.

Morten Andersen, vil du medgive, at man godt kan misforstå det forgangne år som værende et helt år?

- Jamen så skulle jeg bare have sagt det forgangne kalenderår, altså det år, vi er i nu. Det ændrer ikke på, at jeg har ment 2021, og det løber jeg ikke fra. Jeg redegør for det tal, jeg har, at det er 202, jeg har taget med. Jeg vil bare gerne tegne et aktuelt billede af, hvordan tingene er.