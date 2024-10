Nordfynsk projekt målrettet udsatte unge kan få fornem pris

Tirsdag morgen er det blevet offentliggjort, at SSP Nordfyn er blandt de nominerede til Den Kriminalpræventive Pris 2024. En pris, der uddeles hvert år til en person, et projekt eller en gruppe, der har gjort en særlig kriminalitetsforebyggende indsats.

Det er projektet "Min vej hjem", der har sikret SSP Nordfyn en nominering. Projektet har fokus på at hjælpe børn og unge på kanten til et liv uden kriminalitet ved at fremhæve de unges styrker og gøre dem bevidste om dem.

Projektet har været med til at øge trivslen blandt udsatte unge, hvilket vurderes at være medvirkende til at holde dem ude af kriminalitet. Vinderen findes 18. november.